В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Жители Камчатки не смогут ездить в транспорте без QR-кода

Елена Прошина
19 минут назад

Жители Камчатки должны будут предъявлять в общественном транспорте QR-коды, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на краевое правительство.

Жителям региона РФ запретят ездить в транспорте без QR-кода
Фото: РамблерРамблер

Также в регионе продлены действующие ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. С 23 ноября вводятся ограничения на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом. Граждане должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность, а также сертификат о прививках, или действующий QR-код.

Услугами транспорта смогут воспользоваться жители региона, предъявившие «сертификат переболевшего» или медицинский отвод. На Камчатке продлен запрет на размещение в отелях граждан, не привившихся от COVID-19 или не имеющих справки о том, что они переболели коронавирусом.

А с 28 ноября имеющим медотвод нужно будет предоставлять еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до заселения в гостиницу.

Как сообщалось ранее, в Татарстане приостановят действие транспортных карт для граждан старше 60 лет. Проездные документы заменят на QR-коды. Причина – в многочисленных нарушениях масочного режима. Чтобы обеспечить контроль, будет разработан электронный вариант справки о медицинском противопоказании к вакцинации.

Общество,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители