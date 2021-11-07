Жителям региона РФ запретят ездить в транспорте без QR-кода

Жители Камчатки должны будут предъявлять в общественном транспорте QR-коды, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на краевое правительство.

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Также в регионе продлены действующие ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. С 23 ноября вводятся ограничения на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом. Граждане должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность, а также сертификат о прививках, или действующий QR-код.

Услугами транспорта смогут воспользоваться жители региона, предъявившие «сертификат переболевшего» или медицинский отвод. На Камчатке продлен запрет на размещение в отелях граждан, не привившихся от COVID-19 или не имеющих справки о том, что они переболели коронавирусом.

А с 28 ноября имеющим медотвод нужно будет предоставлять еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до заселения в гостиницу.