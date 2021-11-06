Кадыров жестко ответил на пост Симоньян с критикой кавказцев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал эмоциональный пост в своем Telegram-канале в ответ на высказывание главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян о поведении жителей Северного Кавказа в Москве.

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Кадыров напомнил «уроженке Кавказа» Симоньян, что она возглавляет « серьезное, авторитетное СМИ» и поэтому должна проверять информацию и только после этого делать заявления.

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«Почему практика получения достоверной информации вдруг отошла у Симоньян на второй план, а на первый вышел так называемый хайп?», — написал Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что многие средства массовой информации намеренно спекулируют Северный Кавказ и его жителей в негативном свете, даже когда для этого нет никакого повода.

«Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах», - написал глава Чечни.

Он возмутился, что СМИ делят граждан на кавказцев и людей «без национальности». То есть, тех случаях, когда антигероями новости становятся кавказцы, то журналисты обязательно указывают их этничность, в то время как принадлежность к другим национальностям в негативном свете замалчивается.

«Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления - давайте и тут называть национальность или хотя бы "лицо славянской национальности", "уроженец Москвы". Приятно? Зато это будет справедливо и честно по отношению ко всем народам», — написал Кадыров.

По его словам, подобные «грязные приемы» журналистов могут привести к «непоправимым последствиям». Например, в будущем в России вырастут поколения, которые будут считать Кавказ отдельным государством, что разрушит «единую самоидентичность граждан».

По мнению Кадырова, в формировании негативного образа Северного Кавказа участвуют иностранные агенты, которые «расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова». Глава Чечни призвал власти задействовать спецслужбы, чтобы найти «зачинщиков и провокаторов».

«Это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство. Но это уже будет новый круг разжигания межнациональной розни между гражданами одной страны, и станет только хуже», — заявил Кадыров.

Накануне Симоньян высказала недовольство тем, что на Кавказе молодые мужчины в гостях ведут себя одним образом, а в Москве - противоположным. Журналистка заявила, что из-за поведения кавказцев скоро им покажут, «кто в доме хозяин». Она отметила, что говорит это как приезжая и «лицо кавказской национальности».