Блогершу Дарью Пепеляеву раскритиковали за видео в TikTok, на котором она позирует в обтягивающих лосинах на фоне мечети Кул-Шариф в Казани. Внимание на это обратило издание KazanFirst.

Журналисты уточнили, что пользователи социальной сети обвинили девушку в отсутствии воспитания, неуважении культуры и традиций, а также призвали привлечь ее к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Позднее девушка удалила видеозапись из своего профиля в TikTok.