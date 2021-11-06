В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Блогершу из России раскритиковали за видео в обтягивающих лосинах на фоне мечети

Lenta.ru
28 минут назад

Блогершу Дарью Пепеляеву раскритиковали за видео в TikTok, на котором она позирует в обтягивающих лосинах на фоне мечети Кул-Шариф в Казани. Внимание на это обратило издание KazanFirst.

Журналисты уточнили, что пользователи социальной сети обвинили девушку в отсутствии воспитания, неуважении культуры и традиций, а также призвали привлечь ее к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Позднее девушка удалила видеозапись из своего профиля в TikTok.

Ранее российскую порноактрису и Instagram-модель Риту Фокс (Ксения Дамова) арестовали на 14 суток из-за провокационного фото на фоне Кремля, на котором она запечатлена с оголенными ягодицами. Девушку признали виновной в нарушении части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Позднее она заявила, что не преследовала цели никого оскорбить.

Общество,Видео,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители