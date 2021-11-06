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Россиянка в поисках информации о педофилах нашла форум маньяков

Ювелина Бернст
18 минут назад

Жительница Тюмени, чтобы защитить своих детей, решила поискать в интернете информацию о том, как распознать педофила, и вышла на форум таких маньяков, пишет Ura.ru.

Россиянка в поисках информации о педофилах нашла форум маньяков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Женщина объяснила, что хотела понять психологию маньяков и узнать приемы, которые они применяют, чтобы расположить к себе детей. Для этого она скачала анонимный браузер, который находит скрытые сайты.

В итоге женщина наткнулась на форум педофилов, где они обсуждают детей и что хотели бы с ними сделать. По ее словам, маньяки обсуждают там поводы, по которым можно потрогать чужого ребенка, способы влюбить в себя ребенка, инцест и другие темы.

Пользователи там поздравляют друг друга с днем, когда человек осознал, что его привлекают дети, обсуждают телосложение несовершеннолетних и делятся своим опытом противозаконного общения с детьми.

У создателей форума также был найден другой ресурс, на котором публикуются статьи пользователей, например, о том, что педофилия — это не преступление, а особенность личности.

Женщина призналась, что была шокирована тем, что в интернете можно, практически не скрываясь, вести подобные беседы.

В июне 2021 года в Тюмени 40-летний Виталий Бережной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения встретил восьмилетнюю девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру и изнасиловал, после чего задушил.

Общество,РИА Ura.ru,
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