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Стало известно об угрозах матери погибшего в Большом театре артиста

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Неизвестные требуют от матери погибшего артиста Большого театра Евгения Кулеша отказаться от претензий и приостановить расследование уголовного дела, заявил адвокат семьи покойного Андрей Алешкин.

«Я пониманию желание эту историю как-то замять. Меня абсолютно не удивляет желание возложить ответственность на самого погибшего и возможность сделать его пьяным, как это было уже с шестилетним мальчиком, которого сбила машина. Мы знаем итоги для тех «экспертов», которые подписали подобные заключения. Хочу предостеречь от этих действий лиц, которые имеют подобные желания», – заявил Пятому каналу Алешкин.

Он отметил, что пока не знает имен людей, терроризирующих осиротевшую женщину. Однако рано или поздно всех выведут на чистую воду.

Напомним, ранее артист Большого театра Евгений Кулеш 1983 года рождения погиб во время оперы «Садко» от упавшей на голову декорации. Как рассказал очевидец из числа зрителей, погибший во время спектакля не успел отойти во время смены декораций. По факту произошедшего организована доследственная проверка. Коллега погибшего заявил, что причиной гибели 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра стала его собственная ошибка и невнимательность.

Общество,Андрей Алешкин,
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