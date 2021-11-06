Стало известно об угрозах матери погибшего в Большом театре артиста

«Я пониманию желание эту историю как-то замять. Меня абсолютно не удивляет желание возложить ответственность на самого погибшего и возможность сделать его пьяным, как это было уже с шестилетним мальчиком, которого сбила машина. Мы знаем итоги для тех «экспертов», которые подписали подобные заключения. Хочу предостеречь от этих действий лиц, которые имеют подобные желания», – заявил Пятому каналу Алешкин.