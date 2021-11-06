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Роспотребнадзор обновил рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19

Говорит Москваиещё 2
29 минут назад

Ведомство на своём сайте напомнило, что иммунизация не требует включения в этот процесс медикаментов, приём антигистаминных препаратов может оказать негативный эффект на иммунный ответ.

«Вакцинация особенно необходима, с учётом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом», — рассказали в Роспотребнадзоре.

О том, что вакцинация — самый надёжный способ защиты от коронавируса ранее сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Московским пенсионерам заплатят 10 тысяч за вакцинацию

По его словам, более 92% госпитализируемых в нашей стране пациентов с коронавирусом не привиты.

Общество,Видео,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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