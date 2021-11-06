Ведомство на своём сайте напомнило, что иммунизация не требует включения в этот процесс медикаментов, приём антигистаминных препаратов может оказать негативный эффект на иммунный ответ.
«Вакцинация особенно необходима, с учётом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом», — рассказали в Роспотребнадзоре.
О том, что вакцинация — самый надёжный способ защиты от коронавируса ранее сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, более 92% госпитализируемых в нашей стране пациентов с коронавирусом не привиты.