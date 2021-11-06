«Вакцинация особенно необходима, с учётом того, что от абсолютного большинства вирусных инфекций нет эффективных лекарств. COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом», — рассказали в Роспотребнадзоре.