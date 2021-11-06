Российский регион вводит QR-коды в общественном транспорте

Власти Татарстана намерены ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте через две недели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.
Планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Лица старше 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе.
Президент республики поручил правительству разработать форму электронного варианта справки о медотводе, рассказала Галимова.
Введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет, но все введенные ранее жесткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение развлекательных и массовых мероприятий) сохранятся до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
В России за последние сутки выявлен максимум новых случаев COVID-19 с начала пандемии – 41 335. В Татарстане за это время зафиксировано 217 новых заболевших.