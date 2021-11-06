В Казани разразился скандал после видео модели у мечети

«Каждый раз, когда на фоне мечетей, синагог, церквей появляется неадекватное поведение молодёжи, всегда народ возмущается, потому что знает, что это святыня и никаких провокационных действий рядом со святынями не должно быть. Российский народ воспитан в духе традиций. И, конечно же, сохранение преемственности этих традиций приветствуется. Мы многонациональная страна и с уважением друг к другу относимся».