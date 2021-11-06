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Мусульманки призвали не наказывать девушку за видео рядом с мечетью в Казани

Говорит Москва
24 минуты назад

Мусульманки призвали не наказывать девушку за видео рядом с мечетью в Казани. С молодёжью нужно в первую очередь вести просветительские беседы, чтобы подобные инциденты не повторялись.

В Казани разразился скандал после видео модели у мечети
Фото: скриншот видео из TikTokскриншот видео из TikTok

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила председатель Союза мусульманских женщин России Наиля Зиганшина.

Ранее OnlyFans-модель Дарья Пепеляева выложила в TikTok ролик из Казани. На нём девушка в леггинсах позирует у мечети Кул-Шариф. В местных СМИ написали, что жители города возмущены поведением Дарьи.

«Наказывать пока не надо, но просвещать обязательно нужно. Учить молодёжь, как с уважением относиться к духовности, к своей истории. Эту работу надо вести обязательно и СМИ, и организациям общественным, молодёжным. Чтобы до наказания дело не дошло, надо усиленно заниматься этим вопросом и воспитывать», — сказала Наиля Зиганшина.

Казанцы потребовали жестоко наказать девушку, чтобы такие ситуации больше не повторялись, сообщает «Комсомольская правда». Глава Союза мусульманских женщин подчеркнула, что осуждение подобных поступков со стороны общества приветствуется. По её словам, это говорит о правильном воспитании людей.

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«Каждый раз, когда на фоне мечетей, синагог, церквей появляется неадекватное поведение молодёжи, всегда народ возмущается, потому что знает, что это святыня и никаких провокационных действий рядом со святынями не должно быть. Российский народ воспитан в духе традиций. И, конечно же, сохранение преемственности этих традиций приветствуется. Мы многонациональная страна и с уважением друг к другу относимся».

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала модель, сделавшую фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. В Москве блогеров, которые сняли непристойную сцену у собора Василия Блаженного, посадили на 10 месяцев.
Общество,Радиостанция "Говорит Москва",Комсомольская правда,
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