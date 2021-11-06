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Врач Царева назвала фактор, повышающий риск заболеть COVID-19

Газета.Ruиещё 3
27 минут назад

Врач невролог-сомнолог Елена Царева назвала фактор, который повышает риск заболеть коронавирусом, сообщает радио Sputnik.

Врач назвал повышающий риск заболеть COVID-19 фактор
Фото: ТАСС/Сергей КарпухинТАСС/Сергей Карпухин

Она отметила, что осенью в России возрастает заболеваемость не только COVID-19, но и другими сезонными вирусными инфекциями. По мнению врача, в это время особенно важно соблюдать правильный режим сна, в противном случае недосып может негативно сказаться на работе мозга и привести к респираторным вирусным заболеваниям.

«Было исследование, где сравнивали количество больничных у людей, которые недосыпали, с теми, кто нормально спал. Выяснилось, что люди с недосыпом значительно преобладают среди тех, кто чаще и тяжелее болеет. Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму», — пояснила эксперт.

Врач подчеркнула, что в настоящее время, в пандемию, особенно важно укреплять иммунитет. По словам Царевой, даже одна бессонная ночь способна увеличить риск заболевания в несколько раз, если человек контактировал с носителем вируса.
Общество,Елена Царева,ИА Sputnik,
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