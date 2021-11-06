Врач назвал повышающий риск заболеть COVID-19 фактор

«Было исследование, где сравнивали количество больничных у людей, которые недосыпали, с теми, кто нормально спал. Выяснилось, что люди с недосыпом значительно преобладают среди тех, кто чаще и тяжелее болеет. Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму», — пояснила эксперт.