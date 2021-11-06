В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Психолог Жавнеров рассказал, как снизить тревожность из-за пандемии

Газета.Ru
1 час назад

Психолог и блогер Павел Жавнеров рассказал, как снизить уровень тревожности и победить страх заразиться коронавирусом. Слова специалиста приводит URA.RU. Жавнеров отметил, что часто боятся не самой болезни, а того, как она будет протекать, люди видят два варианта - либо умру, либо нет. В этом случае психолог посоветовал расписать все возможные варианты - от самого плохого до самого хорошего - с учетом вашего образа жизни и особенностей здоровья.

Психолог объяснил, как снизить тревожность из-за пандемии
Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»Сандурская Софья/Агентство «Москва»

"Если кто-то заболел, человек должен понимать, что есть причины, которые к этому привели, понимать, какой образ жизни вел человек и почему так произошло. Это необходимо, чтобы человек понял, что этих причин у него нет. Тогда он будет спокойно к этому относиться", - заявил специалист.

Психолог заявил, что эти советы могут подойти для крепкой психики, а вот людям с заведомо повышенной тревожностью лучше заранее обратиться к специалисту. Ранее психолог рассказала, почему снижаются умственные способности у переболевших COVID-19.

Общество,РИА Ura.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители