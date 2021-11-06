Психолог объяснил, как снизить тревожность из-за пандемии

"Если кто-то заболел, человек должен понимать, что есть причины, которые к этому привели, понимать, какой образ жизни вел человек и почему так произошло. Это необходимо, чтобы человек понял, что этих причин у него нет. Тогда он будет спокойно к этому относиться", - заявил специалист.