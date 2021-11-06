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Онищенко назвал главный минус частной медицины

News.ru
30 минут назад

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил главные минусы частной медицины. Проблема заключается в том, что за деньги врачи частной клиники готовы выдать пациенту любую справку, приводит слова бывшего парламентария URA.RU.

Онищенко назвал главный минус частной медицины
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Сам факт неполной государственной медицины очень плох, считает Онищенко, и в первую очередь это относится к стоматологии, которая уже вся перешла в коммерческую форму оказания помощи. Ещё один пример — ситуация с коронавирусом.

Частная медицина заинтересована дать мне справку, что у меня всё хорошо. Они на этом очень хорошо наживаются. При этом частные клиники зачастую берут деньги, но плохо обслуживают, — пояснил специалист.

Люди, по словам бывшего главного санврача, идут в платные клиники не столько за услугами, сколько из-за нежелания стоять в огромных очередях в муниципальных клиниках и получать свои анализы спустя три-четыре дня, когда они, возможно, уже не имеют никакого смысла, как в случае с ПЦР-тестами.

Понятно, что их это не устраивает, — отметил Онищенко.

Ранее сообщалось, что многие россияне высказывают недовольство качеством лечения в больницах и поликлиниках — оказанные медиками услуги не устраивают четверть населения. Причём в некоторых регионах количество неудовлетворённых обслуживанием людей доходит до половины от общего числа жителей.

Общество,Наука и техника,Геннадий Онищенко,РИА Ura.ru,
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