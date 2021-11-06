Онищенко назвал главный минус частной медицины

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил главные минусы частной медицины. Проблема заключается в том, что за деньги врачи частной клиники готовы выдать пациенту любую справку, приводит слова бывшего парламентария URA.RU.

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Сам факт неполной государственной медицины очень плох, считает Онищенко, и в первую очередь это относится к стоматологии, которая уже вся перешла в коммерческую форму оказания помощи. Ещё один пример — ситуация с коронавирусом.

Частная медицина заинтересована дать мне справку, что у меня всё хорошо. Они на этом очень хорошо наживаются. При этом частные клиники зачастую берут деньги, но плохо обслуживают, — пояснил специалист.

Люди, по словам бывшего главного санврача, идут в платные клиники не столько за услугами, сколько из-за нежелания стоять в огромных очередях в муниципальных клиниках и получать свои анализы спустя три-четыре дня, когда они, возможно, уже не имеют никакого смысла, как в случае с ПЦР-тестами.

Понятно, что их это не устраивает, — отметил Онищенко.