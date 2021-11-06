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Американские разведчики оказались под угрозой увольнения из-за отказа от вакцинации

Елена Прошина
56 минут назад

Тысячи офицеров разведки США могут столкнуться с увольнением за невыполнение требований правительства по вакцинации от коронавируса, сообщает Associated Press.

Тысячам офицеров США пригрозили увольнением за отказ от вакцины
Фото: ReutersReuters

По словам представителя ЦРУ Криса Стюарта, в целом в спецслужбах страны процент вакцинации составляет 97%, однако в некоторых из 18 подразделений этот показатель существенно ниже. Кроме того, по данным агентства, более 100 тысяч человек из числа разведчиков отказываются делать прививку от COVID-19.

Согласно указу главы государства Джо Байдена, федеральные служащие, не прошедшие вакцинацию или не получившие освобождения до 22 ноября, могут быть отстранены от работы на 14 дней или с последующим увольнением. Стюарт призвал Администрацию США расширить список исключений для людей по медицинским, религиозным и другим причинам и отложить увольнения сотрудников разведки.

Тем временем, сенаторы от Республиканской партии выражают обеспокоенность по поводу сокращения сотрудников из агентств, которые важны для национальной безопасности США. Уволенных офицеров разведки сложно заменить из-за узкоспециализированных задач, которые они выполняют, и трудностей с прохождением проверок для допуска.

Как сообщалось ранее, 15 сотрудников скорой помощи города Облучье в ЕАО написали заявления об увольнении, не пожелав сделать прививку от коронавируса. Позже к врачам из Облучья присоединились коллеги из Пашкова, и число собирающихся уйти медиков выросло до 27.

Общество,В мире,Джозеф Байден,Республиканская партия США,Администрация США,Associated Press,
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