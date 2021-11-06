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Местные жители пожаловались на небезопасность в Новых Ватутинках

Lenta.ru
35 минут назад

Жители района Новые Ватутинки в Новой Москве, где накануне напали на мужчину с ребенком, пожаловались на небезопасность в районе. Об этом сообщает РИА Новости.

Местные жители пожаловались на небезопасность в Новых Ватутинках
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

По словам москвичей, которых удалось опросить, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Некоторые местные жители призывали соседей объединяться в домовые чаты и «держаться вместе».

В это же время в районе Новых Ватутинок силовики заезжали на многочисленные стройки и задерживали людей, находившихся там.

Ранее сообщалось, что группа кавказцев напала на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Инцидент попал на видео. На записи видно, как мужчина, пытаясь защитить ребенка, предлагает драться один на один. Следственный комитет (СК) установил личности подозреваемых в избиении мужчины с ребенком. МВД задержало троих из четырех подозреваемых.

Общество,СКР,МВД,
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