Местные жители пожаловались на небезопасность в Новых Ватутинках

Жители района Новые Ватутинки в Новой Москве, где накануне напали на мужчину с ребенком, пожаловались на небезопасность в районе. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По словам москвичей, которых удалось опросить, в районе чувствуется недостаток безопасности: здесь нет своего отделения полиции, а ближайшее находится в 20 минутах езды. Некоторые местные жители призывали соседей объединяться в домовые чаты и «держаться вместе».

В это же время в районе Новых Ватутинок силовики заезжали на многочисленные стройки и задерживали людей, находившихся там.