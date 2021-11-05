Чем отличаются «антипрививочники» в США и России. Сравнили их «портреты»

Чаще всего прививаться от коронавируса не хотят американцы с низким доходом, работающие вне дома, не имевшие ранее положительного результата теста на COVID-19, а также сторонники консервативных политических взглядов. В целом каждый пятый житель США сомневается в эффективности вакцинации. В России доля антиваксеров почти такая же — 17%.

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В США составили "портрет" типичного противника вакцинации от коронавируса. Соответствующее исследование провели ученые из Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны. Их работу опубликовали в журнале Scientific Reports. Из ее результатов следует, что каждый пятый американец не хочет прививаться из-за сомнений в эффективности и безопасности вакцины, а также серьезности заболевания COVID-19.

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Опрос, в котором приняли участие более 6 тыс. жителей четырех крупных городов (Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго и Далласа), проводили среди уже привитых, еще не вакцинированных, но желающих это сделать, и категорически отрицающих такую возможность.

Кто оказался в числе "антиваксеров" в США…

Более 20% респондентов оказались не уверены в безопасности препаратов, а также сомневаются, что сама инфекция действительно представляет угрозу. Такой позиции чаще всего придерживаются люди с низким доходом, работающие вне дома, не имевшие ранее положительного результата теста на COVID-19, а также сторонники консервативных политических взглядов. Уровень образования, раса, возраст и пол не всегда были связаны с нежеланием пройти вакцинацию, отмечают социологи. При этом половина тех, кто не хочет прививаться, указали, что ничто не может изменить их мнение.

Более 15% опрошенных не считают, что COVID-19 можно предотвратить с помощью вакцинации. С утверждением о том, что коронавирус действительно представляет угрозу для здоровья, согласились от 82% до 90% (этот показатель варьируется в зависимости от города проживания респондентов). Американцы, перенесшие COVID-19, выступили в основном за вакцинацию.

Разработчикам препаратов доверяют от 72% до 85% участников исследования. Свыше 68% поддержали требования о вакцинации для международных поездок.

…и в России

Подобный опрос проводился и в России центром социального проектирования "Платформа" и компанией Online Market Intelligence, его итоги публиковал РБК 29 июня. Согласно исследованию, доля россиян, которые сомневаются в необходимости проводить вакцинацию, составляет 40%. Тех, кто совершенно точно не будет прививаться, - 17% от общего числа. 40% из "отказников" не готовы проходить вакцинацию из-за опасений долгосрочных последствий для здоровья. 31% антиваксеров выбрали выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как прививка отразится на здоровье других людей. Еще 30% не верят в эффективность вакцинации - по их мнению, она не препятствует заражению.

В опросе участвовали 1 тыс. жителей из всех регионов.

Какие вакцины используются в США и России

В США получили одобрение вакцины, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, Moderna, а также Johnson & Johnson. В России применяются "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data, США по состоянию на 4 ноября 2021 года находятся на 54-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 59,19%. Россия занимает 97 позицию с 33,58% привитыми от всех жителей страны.

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