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Ушедший из театра Моссовета Домогаров обрушился на Марчелли

Ирина Лебедева
1 час назад

Александр Домогаров служил в театре Моссовета 27 лет. И вот – ушел, громко хлопнув дверью. Событие в театральном мире значимое, его обсуждают и в СМИ, и в социальных сетях. Так, Валентина Талызина назвала уход знаменитого актера «большой утратой». Она рассказала, что это произошло из-за конфликта с художественным руководителем театра Евгением Марчелли, информирует «Комсомольская Правда».

Раскрыта причина ухода Домогарова из театра Моссовета
Фото: ТАССТАСС

«Он абсолютно не принимает нового художественного руководителя Марчелли. Считает его не совсем одаренным, дельцом. Он ушел из-за этого в творческий отпуск. Может быть, он будет сниматься, играть где-то еще. Театр его отпустил, но это большая утрата, потому что на Домогарова шел народ, зрители его любят».

Перед своим увольнением актер высказал свое мнение о Марчелли в социальных сетях. Он буквально обрушился на худрука, обвинив того в бездарности и предрекая забвение.

«…на могилу к Марчелли не придут. Пусть проверят мои внуки. Моя могила — победит. Марчелли останется либо в памяти, или в небытии».

Домогаров проработал в Моссовете более 27 лет и в последнее время был задействован в спектакле «Ричард lll», а также в трилогии Андрея Кончаловского по произведениям Антона Чехова — «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Первый спектакль скорее всего снимут с репертуара, а в остальных режиссер может подобрать другого актера, как уже делал Кончаловский ранее.

Напомним, что ранее из театра ушел другой знаменитый актер — Виктор Сухоруков. Он также заявил, что его не устроили новые решения руководства.

Общество,Шоу-бизнес,Александр Домогаров,Евгений Марчелли,Валентина Талызина,Антон Чехов,Андрей Михалков-Кончаловский,Виктор Сухоруков,Комсомольская правда,
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