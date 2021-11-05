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Инфекционист назвал условие для «отмены» Нового года в России

Майк Габриелян
23 минуты назад

Врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что празднование Нового года в России в традиционном формате может оказаться под угрозой из-за переполненных «ковидных» больниц. Об этом сообщает Ura.ru.

Инфекционист назвал условие для «отмены» Нового года в России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, если пандемия коронавируса продолжит набирать темпы, то власти будут вынуждены ужесточать ограничения в праздничные дни.

«Если коечный фонд будет до определённого процента заполнен и начнутся сложности при госпитализации пациентов, то будут вводиться новые ограничения», - сказал Акинфиев.

По его словам, в смысле ограничительных мер этот фактор важнее, чем количество новых зараженных. Именно на наличие коечного фонда власти будут «смотреть в преддверии новогодних праздников».

Акинфиев отметил, что нерабочая неделя также была объявлена из-за резкого сокращения мест в медучреждениях.

Эксперт предположил, что нерабочие дни больше не будут вводиться, поскольку эта мера негативно отражается на экономике страну. Скорее всего, россиян будут переводить на удаленную работу.

Ранее в Севастополе провели необычную акцию в рамках борьбы с антипрививочниками.

Общество,РИА Ura.ru,
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