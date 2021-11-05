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В Крыму придумали способ борьбы с антипрививочниками

Майк Габриелян
1 час назад

В Севастополе нашли новый способ борьбы с антипрививочниками - в городе провели флэшмоб с призывом «Не слушай антиваксеров!». Об этом сообщил РИА «Новости» организатор акции Юрий Пефтиев.

В Крыму придумали способ борьбы с антипрививочниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, во всех крупных торговых центрах города установили фотоманекены. Они представляют собой фотографии севастопольских врачей в полный рост. В руках медики держат таблички с призывами: «Не слушай антиваксеров. Вакцинируйся», «Выбери жизнь. Вакцинируйся».

Пефтиев отметил, что вакцинация это единственный способ борьбы с COVID-19, и граждане России должны вместе противостоять распространению пандемии.

«Результат зависит от ответственности и осознанности каждого», - подчеркнул Пефтиев.

В Севастополе уже сделали прививку от коронавируса 196 154 человека. Осложнений не зарегистрировано.

Ранее доктор Александр Мясников прокомментировал увольнение десятков медиков Еврейской автономной области, не желающих прививаться от коронавируса.

Общество,Александр Мясников,
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