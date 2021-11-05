В Крыму придумали способ борьбы с антипрививочниками

В Севастополе нашли новый способ борьбы с антипрививочниками - в городе провели флэшмоб с призывом «Не слушай антиваксеров!». Об этом сообщил РИА «Новости» организатор акции Юрий Пефтиев.
По его словам, во всех крупных торговых центрах города установили фотоманекены. Они представляют собой фотографии севастопольских врачей в полный рост. В руках медики держат таблички с призывами: «Не слушай антиваксеров. Вакцинируйся», «Выбери жизнь. Вакцинируйся».
Пефтиев отметил, что вакцинация это единственный способ борьбы с COVID-19, и граждане России должны вместе противостоять распространению пандемии.
«Результат зависит от ответственности и осознанности каждого», - подчеркнул Пефтиев.
В Севастополе уже сделали прививку от коронавируса 196 154 человека. Осложнений не зарегистрировано.
Ранее доктор Александр Мясников прокомментировал увольнение десятков медиков Еврейской автономной области, не желающих прививаться от коронавируса.