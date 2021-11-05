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Мясников оценил ситуацию с массовым увольнением медиков в ЕАО

Майк Габриелян
39 минут назад

Доктор и телеведущий Александр Мясников прокомментировал массовые увольнения медиков Еврейской автономной области из-за отказа прививаться от коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Мясников поддержал уволившихся сотрудников больницы в ЕАО
Фото: ТАССТАСС

Мясников отметил, что работники скорой помощи не агитировали против прививок, а просто отказались от вакцинации.

«Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением», - сказал Мясников.

Он отметил, что врач «должен быть привит», но если он перенес COVID-19, имеет достаточный уровень антител и хочет подождать с вакцинацией, то имеет на это право.

Мясников добавил, что большинство работников здравоохранения уже перенесли инфекцию. Он также привел в пример США, где 14% преподавателей решили уволиться, чтобы не проходить вакцинацию.

Ранее стало известно, что сотрудники медицинской скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) массово написали заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Это восемь фельдшеров, пять медсестер, уборщицы и водители. Всего более 20 человек.

Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов обязал привить от коронавируса 80% коллектива с отстранением от работы отказников.

Общество,Павел Копылов,Александр Мясников,
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