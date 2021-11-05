В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Названы 10 российских регионов, где ситуация с COVID ухудшается

Ювелина Бернст
1 час назад

Ситуация с новой коронавирусом за минувшую неделю осложнилась в десяти регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

Голикова назвала регионы с ухудшающейся ситуацией с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Голикова отметила, что для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и пресекать все попытки фальсификации документов о ней.

От этого зависят сроки окончания пандемии для России, заключила вице-премьер.

За прошедшие сутки в России выявлено 40 735 случаев заражения COVID-19. Лидером стала Москва, где заболели 6407 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3363 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 2835 случаев.

Общество,Татьяна Голикова,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители