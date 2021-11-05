Голикова назвала регионы с ухудшающейся ситуацией с COVID-19

Ситуация с новой коронавирусом за минувшую неделю осложнилась в десяти регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».
Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.
Голикова отметила, что для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и пресекать все попытки фальсификации документов о ней.
От этого зависят сроки окончания пандемии для России, заключила вице-премьер.
За прошедшие сутки в России выявлено 40 735 случаев заражения COVID-19. Лидером стала Москва, где заболели 6407 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3363 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 2835 случаев.