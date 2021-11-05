Голикова назвала регионы с ухудшающейся ситуацией с COVID-19

Ситуация с новой коронавирусом за минувшую неделю осложнилась в десяти регионах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

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Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Голикова отметила, что для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и пресекать все попытки фальсификации документов о ней.

От этого зависят сроки окончания пандемии для России, заключила вице-премьер.