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В Петербурге ослабили ограничения по коронавирусу

Майк Габриелян
1 час назад

Школьники Санкт-Петербурга 8 ноября вернутся к очному обучению. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина, передает РИА «Новости».

В Петербурге ослабили ограничения по коронавирусу
Фото: ТАССТАСС

«Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому - с понедельника учимся очно», - заявила Потехина.

Она отметила, что директора школ по-прежнему будут ежедневно отслеживать ситуацию. Если понадобится, классы переведут на карантин и дистанционное обучение. Подобный формат уже был опробован в северной столице.

В прошлом году город мобилизовал команду педагогов из 300 человек, которые записали для 5-11 классов мини-уроки по изучаемой программе. Педагогический университет им. Герцена запустил «продленку на удаленке»: студенты в режиме онлайн помогали оставшимся дома детям делать домашние задания.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в Петербурге выявили 3363 новых случая коронавируса.

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