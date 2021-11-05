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Австрия снимает все ограничения на полеты из России

Ювелина Бернст
1 час назад

Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Австрии Михаэля Линхарта.

Австрия снимает все ограничения на полеты из России
Фото: ТАССТАСС

При этом правила въезда останутся неизменными: нужно иметь сертификат о вакцинации одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов либо по прибытии нужно отправиться на десятидневный карантин. Этот срок можно сократить, если на шестой день сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат.

Австрийские власти приняли данное решение в ответ на снятие Россией ограничений на авиасообщение с Австрией с 9 ноября. С этой же даты РФ снимет ограничения на авиасообщение с Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.

Общество,ВОЗ,МИД,ЕС,РИА Новости,
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