Австрия снимает все ограничения на полеты из России

Австрия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с Россией , сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Австрии Михаэля Линхарта.

При этом правила въезда останутся неизменными: нужно иметь сертификат о вакцинации одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов либо по прибытии нужно отправиться на десятидневный карантин. Этот срок можно сократить, если на шестой день сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат.