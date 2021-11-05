В Москве стартовал международный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021. Видео

Члены экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS-2021 вошли в испытательный комплекс, где они проведут следующие 240 суток. Эксперимент стартовал на площадке Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП) РАН в четверг в Москве.

Для проведения эксперимента объединились несколько стран, представивших 12 добровольных кандидатов. Эмблема с флагами стран-участниц и именами всех претендентов в экипаж стала талисманом SIRIUS-2021.