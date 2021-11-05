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В Москве стартовал международный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Члены экипажа международного изоляционного эксперимента SIRIUS-2021 вошли в испытательный комплекс, где они проведут следующие 240 суток. Эксперимент стартовал на площадке Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП) РАН в четверг в Москве.

Для проведения эксперимента объединились несколько стран, представивших 12 добровольных кандидатов. Эмблема с флагами стран-участниц и именами всех претендентов в экипаж стала талисманом SIRIUS-2021.

Финальный состав экипажа, принимающий участие в восьмимесячном эксперименте, гендерно смешанный. В него вошли шесть человек: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери.

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