Последний день локдауна наступил в большинстве регионов РФ

Последний день локдауна, 7 ноября, наступил в отдельных регионах России. Большинство субъектов отказались продлевать нерабочие дни, ссылаясь на определённую стабилизацию эпидемиологической обстановки.

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Продлили коронавирусные каникулы Томская, Смоленская, Курская, Брянская и Новгородская области. Там локдаун будет идти ещё неделю. Решают вопрос о продлении нерабочих дней в Новосибирске.

Многие регионы ввели новые ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости инфекцией. В общепите и торговых центрах действует QR-код. В Москве неработающим пенсионерам заблокируют социальные карты. От студентов некоторых вузов потребуют справки о перенесённом заболевании либо сертификат о вакцинации для допуска к занятиям.

Работодателей обязали перевести на удалёнку порядка 30% своих работников.