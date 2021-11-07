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Последний день локдауна наступил в большинстве регионов РФ

News.ruиещё 2
56 минут назад

Последний день локдауна, 7 ноября, наступил в отдельных регионах России. Большинство субъектов отказались продлевать нерабочие дни, ссылаясь на определённую стабилизацию эпидемиологической обстановки.

Последний день локдауна наступил в большинстве регионов РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press

Продлили коронавирусные каникулы Томская, Смоленская, Курская, Брянская и Новгородская области. Там локдаун будет идти ещё неделю. Решают вопрос о продлении нерабочих дней в Новосибирске.

Многие регионы ввели новые ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости инфекцией. В общепите и торговых центрах действует QR-код. В Москве неработающим пенсионерам заблокируют социальные карты. От студентов некоторых вузов потребуют справки о перенесённом заболевании либо сертификат о вакцинации для допуска к занятиям.

Работодателей обязали перевести на удалёнку порядка 30% своих работников.

Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что продление введённого в России режима нерабочих дней ещё на семь дней было бы разумным шагом. Сенатор отметил, что граждане также должны сами беспрекословно соблюдать меры безопасности в условиях эпидемии, «носить маски, соблюдать дистанцию».

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