Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря.
Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.
"Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.