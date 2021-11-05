"Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.