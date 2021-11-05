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Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида

ТАССиещё 19
1 час назад

Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Общество,Видео,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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