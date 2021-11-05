Власти ЕАО прокомментировали массовое увольнение врачей скорой

Среди решивших уволиться из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса 26 сотрудников скорой помощи в Еврейской АО — восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад. Об этом агентству РИА Новости рассказали в департаменте информполитики губернатора и правительства региона.

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Утверждается, что остальные работники из этого списка — уборщицы и водители. Власти отметили, что во всех отделениях скорой помощи привиты 90 процентов сотрудников, а намерение уволиться является законным правом при отсутствии желания вакцинироваться.

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Также в департаменте указали, что в Облученском районе достаточно медперсонала и средств, которые при необходимости будут перераспределены по территории, чтобы обеспечить население своевременной медицинской помощью.

«Здесь функционируют еще три полноценные отделения скорой, отделения неотложной помощи, сформированные при ЦРБ, доступно реагирование санитарной авиации», — уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позднее еще 12 сотрудников скорой помощи в населенном пункте Пашково написали заявления об увольнении. Свой отказ вакцинироваться медработники мотивировали тем, что подрабатывают в ковидном госпитале и выработали антитела.

Руководитель Профсоюза фельдшеров и работников скорой помощи Дмитрий Беляков предупредил, что нехватка медицинского персонала, вызванная увольнением бригады неотложки в Облучье из-за отказа от вакцинации, приведет к ухудшению качества оказываемой помощи. Врач отметил, что на данный момент в ЕАО и других российских регионах не хватает медбригад и работников больниц, а в условиях нехватки персонала на бригаде останется работать один человек.