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Парень из Йемена застрял во Внуково из-за недействительной визы.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Парень из Йемена застрял во Внуково без возможности въехать в страну или улететь домой. В течение недели он сидит в транзитной зоне без необходимых документов и еды. Видео публикует telegram-канал «Mash».

24-летний Али покинул Йемен из-за гражданской войны и прибыл в Россию в 2018 году. Этим летом истекал срок визы, и парню предложили выехать из страны, чтобы обновить документы и вернуться. По неизвестным причинам переоформить документы не получилось и Али вернулся в Россию, оформил Fan ID на матчи Евро в Санкт-Петербурге, после чего улетел в Турцию для переоформления документов. Там его отправили обратно в Москву, сказал, что его документы недостоверны. Транзитная виза была уже закрыта и поэтому парень из Йемена не может попасть на территорию России и в другую страну. Везде нужна виза. За помощью парень обратился к волонтёрам «Альтернативы».

Общество,Видео,Международный аэропорт Внуково,
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