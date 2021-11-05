24-летний Али покинул Йемен из-за гражданской войны и прибыл в Россию в 2018 году. Этим летом истекал срок визы, и парню предложили выехать из страны, чтобы обновить документы и вернуться. По неизвестным причинам переоформить документы не получилось и Али вернулся в Россию, оформил Fan ID на матчи Евро в Санкт-Петербурге, после чего улетел в Турцию для переоформления документов. Там его отправили обратно в Москву, сказал, что его документы недостоверны. Транзитная виза была уже закрыта и поэтому парень из Йемена не может попасть на территорию России и в другую страну. Везде нужна виза. За помощью парень обратился к волонтёрам «Альтернативы».