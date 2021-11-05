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В Совфеде выступили за продление локдауна в России

Елена Прошина
15 минут назад

Владимир Круглый, сенатор, заслуженный врач России и член комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил, что режим нерабочих дней в России было бы разумно продлить еще на неделю. Об этом пишут РИА Новости.

В Совфеде выступили за продление локдауна в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер Владимир Путин ранее подписал указ о введении по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Эта мера была необходима для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Регионы при этом могут самостоятельно продлить их после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация в столице стабилизировалась, количество госпитализированных сократилось, поэтому вскоре горожане вернутся к обычному режиму работу. Многие регионы также не стали продлевать нерабочие дни: Ленинградская, Кировская, Воронежская, Белгородская и Тамбовская области, Ингушетия и Татарстан.

Власти Брянской области продлили режим до 14 ноября, Курская и Челябинская –– до 12 ноября включительно, Смоленская –– до 10 ноября включительно, Томская –– до 15 ноября.

Круглый считает, что режим нерабочих дней стоило бы продлить на федеральном уровне еще хотя бы на неделю, так как ясно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID-19 так и не была достигнута.

Общество,Сергей Собянин,Владимир Путин,Совет Федерации,РИА Новости,
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