В Совфеде выступили за продление локдауна в России

Владимир Круглый, сенатор, заслуженный врач России и член комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил, что режим нерабочих дней в России было бы разумно продлить еще на неделю. Об этом пишут РИА Новости.

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Российский лидер Владимир Путин ранее подписал указ о введении по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Эта мера была необходима для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Регионы при этом могут самостоятельно продлить их после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация в столице стабилизировалась, количество госпитализированных сократилось, поэтому вскоре горожане вернутся к обычному режиму работу. Многие регионы также не стали продлевать нерабочие дни: Ленинградская, Кировская, Воронежская, Белгородская и Тамбовская области, Ингушетия и Татарстан.

Власти Брянской области продлили режим до 14 ноября, Курская и Челябинская –– до 12 ноября включительно, Смоленская –– до 10 ноября включительно, Томская –– до 15 ноября.