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Огромные граффити с Мининым и Пожарским появилось в Самарской области.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В трех городах Самарской области в День народного единства появились огромные граффити с Мининым и Пожарским. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Рисунки появилось в областной столице, а также в Тольятти и Сызрани. Граффити появились при помощи группа художников из команд VGA и ЧЖНС. Эскизы для будущих арт-объектов готовили вместе с историками.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский были лидерами народного ополчения, которое осенью 1612 года освободило Москву от польских интервентов. С 2005 года в России День народного единства считается государственным праздником

Общество,Видео,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,
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