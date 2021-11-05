Огромные граффити с Мининым и Пожарским появилось в Самарской области.Видео

В трех городах Самарской области в День народного единства появились огромные граффити с Мининым и Пожарским. Видео публикует telegram-канал «Shot».
Рисунки появилось в областной столице, а также в Тольятти и Сызрани. Граффити появились при помощи группа художников из команд VGA и ЧЖНС. Эскизы для будущих арт-объектов готовили вместе с историками.
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский были лидерами народного ополчения, которое осенью 1612 года освободило Москву от польских интервентов. С 2005 года в России День народного единства считается государственным праздником