Огромные граффити с Мининым и Пожарским появилось в Самарской области.Видео

В трех городах Самарской области в День народного единства появились огромные граффити с Мининым и Пожарским. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Рисунки появилось в областной столице, а также в Тольятти и Сызрани. Граффити появились при помощи группа художников из команд VGA и ЧЖНС. Эскизы для будущих арт-объектов готовили вместе с историками.