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Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Елена Прошина
20 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве «более-менее» стабилизировалась, а за время нерабочих дней наблюдалась положительная динамика заболевания и госпитализаций. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время обнаруженные случаи заражения COVID-19 в Москве составляют примерно 6 тысяч человек ежесуточно. Раньше эта цифра доходила до 8 тысяч. Собянин также подчеркнул, что и число госпитализаций пациентов с коронавирусом снизилось — с 1,7 до 1,5 тысячи человек.

Глава города отметил, что эффективность нерабочих дней в контексте урегулирования ситуации с COVID-19 можно будет оценить совсем скоро. Предполагаемой датой Собянин назвал конец следующей недели и выразил надежду, что к этому времени ситуация вновь улучшится.

3 ноября мэр Москвы заявил, что в столице не планируют продлевать нерабочие дни, введенные с 28 октября по 7 ноября. Собянин подчеркнул, что число госпитализированных пациентов уменьшилось, ситуация в городе «более-менее» стабилизировалась.

«Мы приступаем к обычной работе», — заявил глава города.

При он отметил, что при возвращении к обычному режиму работы гражданам важно соблюдать все меры против распространения COVID-19.

Общество,Новости Москвы,Сергей Собянин,РИА Новости,
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