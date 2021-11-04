Верующие заставили блогера извиниться за брошенный крест: видео

Автоблогер из Ростова-на-Дону Vasyarnd под давлением православных активистов извиняется за то, что в одном из своих роликов уронил крест на пол. Видео он выложил в сторис в своем Instagram.

«Верующие люди пришли с меня спросить», — сказал Vasyarnd.

На записи блогер извиняется за то, что бросил крест на пол. При этом голос за кадром говорит ему не улыбаться. Также активисты оскорбляют соратников блогера, которые пытаются заступить за него.

После слов извинения блогер получает пощечину от одного из недовольных.