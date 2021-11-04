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«Бесправные люди»: Поклонская высказалась о россиянах без QR-кодов

Ювелина Бернст
44 минуты назад

Экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская выступила против использования QR-кодов. Свое мнение она высказала в Тelegram-канале.

«Бесправные люди»: Поклонская высказалась о россиянах без QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса. Политик сравнила QR-коды с «карточкой на гражданские права».

«Возникает масса трудностей у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых, без кодов. <…> Как им ходить в магазины, аптеки? Где лечиться, работать, как жить?», — написала Поклонская.

Она отметила, что у всех людей должен быть выбор и равные права независимо от наличия QR-кодов, а сами QR-коды не могут быть гарантией отсутствия вируса.

При этом Поклонская уточнила, что она не против вакцин.

В России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни из-за COVID-19. В связи с этим закрылись непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, предприятия общепита, МФЦ и центры госуслуг, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры. В ряд мест можно попасть только при наличии QR-кода.

Ряд региональных властей увеличили период нерабочих дней на неделю.

Общество,Наталья Поклонская,Госдума,
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