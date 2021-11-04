Власти придумали необычный способ заставить россиян привиться

Среди привитых от COVID-19 жителей Хабаровского края разыграют лотерею, одним из главных призов в которой станут три тонны угля. Об этом сообщил главврач больницы района имени Лазо Илья Арония в Instagram лечебного учреждения.

«Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе», - сообщил Арония.

Он рассказал, что первым призом лотереи станет возможность бесплатно пройти медкомиссию для получения справки для ГИБДД, получения оружия или для трудоустройства. Еще один приз – посещение стоматолога, не покрываемое полисом ОМС, – например процедура гигиены полости рта. Третий приз – бесплатное посещение парикмахерской. Четвертый - абонемент в тренажерный зал. Еще одного из участников лотереи ждут три бесплатные тонны угля. Шестой счастливчик получит микроволновую печь.