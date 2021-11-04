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Власти придумали необычный способ заставить россиян привиться

Елена Прошина
19 минут назад

Среди привитых от COVID-19 жителей Хабаровского края разыграют лотерею, одним из главных призов в которой станут три тонны угля. Об этом сообщил главврач больницы района имени Лазо Илья Арония в Instagram лечебного учреждения.

Власти придумали необычный способ заставить россиян привиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе», - сообщил Арония.

Он рассказал, что первым призом лотереи станет возможность бесплатно пройти медкомиссию для получения справки для ГИБДД, получения оружия или для трудоустройства. Еще один приз – посещение стоматолога, не покрываемое полисом ОМС, – например процедура гигиены полости рта. Третий приз – бесплатное посещение парикмахерской. Четвертый - абонемент в тренажерный зал. Еще одного из участников лотереи ждут три бесплатные тонны угля. Шестой счастливчик получит микроволновую печь.

По словам Аронии, лотерея организована при поддержке администрации муниципального района имени Лазо. Розыгрыш намечено провести 1 декабря. Его планируется транслировать в прямом эфире аккаунта больницы в Instagram.

Общество,ГИБДД,
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