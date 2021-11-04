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В РФ третий день подряд зафиксирована рекордная смертность от COVID

Елена Прошина
49 минут назад

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные об эпидемиологической ситуации в России за истекшие сутки. Количество новых смертей, вызванных инфекцией, достигло нового максимума. Об этом сообщает «Интерфакс».

В РФ третьи сутки подряд зафиксирована рекордная смертность от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За прошедшие сутки в России 1195 пациентов умерли от коронавируса. Днем ранее эта цифра достигла отметки 1189 скончавшихся, а 2 ноября - 1178. Увеличение числа смертей вследствие COVID-19 началось с конца сентября, - параллельно наблюдавшемуся с того же момента интенсивному росту новых заражений.

Самое большое число умерших от коронавируса за прошедшие сутки отмечено в Москве – 97. В Санкт-Петербурге скончались 75 человек, а в Подмосковье - 52.

Общий суточный прирост зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в России составил 40 217. Из них на Москву пришлось 6305, на Санкт-Петербург – 3271 и на Московскую область – 2732 случая.

1603 заболевших насчитали в Самарской области, 802 - в Воронежской, 799 - в Нижегородской области и 752 - в Крыму.

С момента начала пандемии в РФ отмечено в общей сложности 8 673 860 фактов заболевания COVID-19. Умерло 243 255 человек.

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