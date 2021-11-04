Эксперт рассказала, когда «ковидный» больной больше не заразен

Отрицательный результат теста на коронавирус говорит о том, что больной больше не заразен, заявила заместитель директора научно-исследовательского института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Ее слова приводит РИА «Новости».

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При этом есть вероятность ложноотрицательного результата теста, предупредила Руженцова. Это может произойти при неправильном взятии мазка, полоскании горла и промывании носа перед процедурой, нарушении условий транспортировки пробы.

Однако, по словам Руженцовой, частота таких ложноотрицательных тестов сейчас сведена до минимума.