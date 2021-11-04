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Эксперт рассказала, когда «ковидный» больной больше не заразен

Ювелина Бернст
59 минут назад

Отрицательный результат теста на коронавирус говорит о том, что больной больше не заразен, заявила заместитель директора научно-исследовательского института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Эксперт рассказала, когда «ковидный» больной больше не заразен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом есть вероятность ложноотрицательного результата теста, предупредила Руженцова. Это может произойти при неправильном взятии мазка, полоскании горла и промывании носа перед процедурой, нарушении условий транспортировки пробы.

Однако, по словам Руженцовой, частота таких ложноотрицательных тестов сейчас сведена до минимума.

У людей с пневмонией или поражением других органов коронавирус может не обнаруживаться в мазке из носоглотки, но в этих случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, лечатся в стационарах, добавила специалист.

Общество,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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