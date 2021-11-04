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Социологи узнали отношение россиян к продлению нерабочих дней

Елена Прошина
1 час назад

Свыше половины россиян, опрошенных сервисом по поиску работы SuperJob, не хотят продления локдауна. Данные исследования приводит РБК.

Социологи узнали отношение россиян к продлению нерабочих дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соцопрос показал, что 52% респондентов негативно относятся к перспективе продления нерабочих дней. Лишь 26% опрошенных одобрили бы продление «каникул».

Меньше всего поддерживающих идею продолжения локдауна оказалось среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%). Больше всего желающих отдохнуть насчитали в Волгограде и Омске (34 и 33% опрошенных соответственно). В Москве увеличение длительности локдауна одобряют 27% участников исследования, а в Санкт-Петербурге — 23%.

Опрос проходил с 1 по 3 ноября. В исследовании приняли участие 1600 экономически активных россиян.

Напомним, что указом президента России Владимира Путина период с 30 октября по 7 ноября объявлен в стране нерабочим. Это было сделано в связи с резким подъемом заболеваемости и смертности от COVID-19.

Общество,Владимир Путин,
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