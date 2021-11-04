Социологи узнали отношение россиян к продлению нерабочих дней

Свыше половины россиян, опрошенных сервисом по поиску работы SuperJob, не хотят продления локдауна. Данные исследования приводит РБК.

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Соцопрос показал, что 52% респондентов негативно относятся к перспективе продления нерабочих дней. Лишь 26% опрошенных одобрили бы продление «каникул».

Меньше всего поддерживающих идею продолжения локдауна оказалось среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%). Больше всего желающих отдохнуть насчитали в Волгограде и Омске (34 и 33% опрошенных соответственно). В Москве увеличение длительности локдауна одобряют 27% участников исследования, а в Санкт-Петербурге — 23%.

Опрос проходил с 1 по 3 ноября. В исследовании приняли участие 1600 экономически активных россиян.