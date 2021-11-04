Геномную экспертизу могут ввести для всех россиян

Геномную экспертизу, введение которой лоббирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в перспективе могут расширить на всех россиян. Об этом предупредил зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, который допускает введение геномной регистрации для всех.

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На первом этапе ее введут для мигрантов. Далее Выборный предлагает распространить процедуру на всех, совершивших уголовные преступления, потом - для совершивших административные нарушения, а дальше - на остальных россиян.

«Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете - для всех», - сказал политик «Интерфаксу».

Он оценил шансы принятия законопроекта о геномной экспертизе как высокие. По мнению Выборного, реализация инициативы сведет на нет совершение мигрантами преступлений в России.