Среди привитых хабаровчан разыграют три тонны угля

Среди жителей Хабаровского края, которые прошли вакцинацию от коронавируса, пройдет розыгрыш призов. Некоторые жители могут получить в качестве «приятного бонуса» три тонны угля, микроволновку, одно бесплатное посещение стоматолога, прохождение медкомиссии, поход в парикмахерскую и тренажерный зал. Об этом сообщил депутат собрания района имени Лазо, главврач районной больницы Илья Арония.

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«Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе», — сказал Арония и перечислил призы в обращении на странице больницы в Instagram.

Подведение итогов лотереи среди привитых от ковида пройдет 1 декабря в прямо эфире в Instagram. Арония пояснил, что лотерея проводится из-за постоянного ухудшения эпидемиологической ситуации с вирусом в регионе. С 4 по 12 ноября в крае действует локдаун: все непродовольственные магазины, развлекательные и культурные учреждения закрываются. Покупателей обслуживают только магазины, где можно приобрести товары первой необходимости, и аптеки.

Помимо Хабаровского края, жесткие меры ввели еще в ряде регионов. В Новгородской и Томской областях локдаун продолжится до 15 ноября, в Курской и Челябинской — до 12 ноября. Еще несколько регионов, наоборот, решили не продлевать локдаун — так поступили власти Калининградской и Псковской областей. Москва и Подмосковье продлевать локдаун не стали.

Власти Москвы для стимулирования вакцинации от коронавируса также проводят лотерею — но не угля, а квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал его еще одним стимулом, чтобы прививаться. Однако, добавил мэр, все-таки главный стимул — это здоровье и жизнь.