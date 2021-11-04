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Опрос показал, сколько россиян поддерживает продление нерабочих дней

Газета.Ru
25 минут назад

Более половины соотечественников не хочет, чтобы были продлены нерабочие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Россияне выступили против продления нерабочих дней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что 52% российских граждан выступает против продления нерабочих дней. Поддержали намерение продлить этот период 26% россиян.

Молодежь до 24 лет поддерживает продление череды нерабочих дней немного чаще — (29%).

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Меньше всего среди людей, поддерживающих продление выходных, живет в Казани и Ростове-на-Дону (20% и 21%)

Больше всего россиян, готовых к новым нерабочим дням, находится в Волгограде 34% и Омске — 33%.

В Москве поддерживают продление выходных 27% участников опроса, а Петербурге — 23%.

Опрос был организован с 1 по 3 ноября, в нем принимали участие 1,6 тыс. респондентов (старше 18 лет).

Режим нерабочих дней введен в России с 30 октября до 7 ноября.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области продлят нерабочие дни до 12 ноября.

Общество,Сергей Собянин,РБК,
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