Россияне выступили против продления нерабочих дней

Более половины соотечественников не хочет, чтобы были продлены нерабочие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Оказалось, что 52% российских граждан выступает против продления нерабочих дней. Поддержали намерение продлить этот период 26% россиян.

Молодежь до 24 лет поддерживает продление череды нерабочих дней немного чаще — (29%).

Меньше всего среди людей, поддерживающих продление выходных, живет в Казани и Ростове-на-Дону (20% и 21%)

Больше всего россиян, готовых к новым нерабочим дням, находится в Волгограде 34% и Омске — 33%.

В Москве поддерживают продление выходных 27% участников опроса, а Петербурге — 23%.

Опрос был организован с 1 по 3 ноября, в нем принимали участие 1,6 тыс. респондентов (старше 18 лет).

Режим нерабочих дней введен в России с 30 октября до 7 ноября.