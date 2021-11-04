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Вильфанд предупредил об «огромнейших аномалиях» в регионах РФ

Ura.Ru
26 минут назад

В Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии на следующей неделе ожидается аномально теплая погода, превышающая норму на 14-17 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил об «огромнейших аномалиях» в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень теплая погода. Просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели», — цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

По его словам, на западе Красноярского края будет +4-6 градусов. В Якутске ожидается -16-20 градусов, пишет RT.

Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России

В центре Фобос заметили погодную аномалию также на севере УрФО.

«В холодном Салехарде уже сегодня [температура] повысится до +2°. Затем до конца недели в городе 0…+1°. А это примерно на 8-9° больше, чем положено по климату», — сообщается на сайте центра.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве прогнозируют аномальное тепло. В четверг и пятницу будет до +13 градусов. В столице облачно, поэтому ночью тоже не будет холодно. Теплые воздушные массы придут с востока Средиземноморья, рассказали в Гидрометцентре.

Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,
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