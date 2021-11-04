Вильфанд предупредил об «огромнейших аномалиях» в регионах

В Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии на следующей неделе ожидается аномально теплая погода, превышающая норму на 14-17 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Очень теплая погода. Просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели», — цитирует ТАСС Романа Вильфанда.

По его словам, на западе Красноярского края будет +4-6 градусов. В Якутске ожидается -16-20 градусов, пишет RT.

В центре Фобос заметили погодную аномалию также на севере УрФО.

«В холодном Салехарде уже сегодня [температура] повысится до +2°. Затем до конца недели в городе 0…+1°. А это примерно на 8-9° больше, чем положено по климату», — сообщается на сайте центра.