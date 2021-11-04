Пилоты сняли на видео посадку в Шереметьево в условиях тумана

Экипаж одного из авиарейсов показали видео посадки в аэропорту Шереметьево в условиях тумана. Кадры появилось на портале «Ruptly».

На снятом из кабины самолета видео видно, как при взлете в вечернее время в понедельник воздушное судно разгоняется и погружается в густую пелену тумана. При приземлении во вторник утром на взлетно-посадочной полосе видны лишь очертания самолетов, стоящих неподалеку.

«Ежик, ты меня слышишь?» - говорит один из пилотов.