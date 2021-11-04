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Пилоты сняли на видео посадку в Шереметьево в условиях тумана

Александр Кузьмин
1 час назад

Экипаж одного из авиарейсов показали видео посадки в аэропорту Шереметьево в условиях тумана. Кадры появилось на портале «Ruptly».

На снятом из кабины самолета видео видно, как при взлете в вечернее время в понедельник воздушное судно разгоняется и погружается в густую пелену тумана. При приземлении во вторник утром на взлетно-посадочной полосе видны лишь очертания самолетов, стоящих неподалеку.

«Ежик, ты меня слышишь?» - говорит один из пилотов.

В Москве в начале недели стихия окутала город, из-за чего более 200 рейсов трех столичных аэропортов были задержаны или отменены. Из-за сложных погодных условий в столице в понедельник и вторник сохранялся желтый уровень опасности.

Общество,Видео,Аэропорт Шереметьево,
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