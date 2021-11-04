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Россияне хотят больше выходных

Газета.Ru
12 минут назад

Почти половина россиян - 47% - считают, что выходных должно быть больше, большинство при этом работают на пятидневке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование платформы HeadHunter.

Россияне пожаловались на недостаток выходных
Фото: DepositphotosDepositphotos

Большинство тех, кто хочет больше выходных, среди москвичей и жителей Краснодарского края - по 54%. Для 37% работников выходных достаточно, а каждый шестой затруднился ответить.

При этом 38% работников готовы не брать весь отпуск, а хотели бы распределить дни на весь год, регулярно прибавляя к обычным выходным по паре дней. По данным исследования, лишь у 17% опрошенных свободный график из-за режима самозанятости либо по договоренности с работодателем.

Отмечается, что каждый шестой россиянин (16%) хотел бы работать в "плавающем" графике 4/2 или же в свободном, без привязки к дням недели. Исследование проводилось с 25 октября по 3 ноября. В нем приняли участие 2583 российских работников и соискателей.

Ранее депутат Госдумы предложила сократить рабочий день. В настоящее время по российскому Трудовому праву нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.

Общество,Социология,Госдума,РИА Новости,
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