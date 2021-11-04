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Врач обвинил россиян в появлении новых штаммов COVID-19

Елена Прошина
27 минут назад

В ноябре в России не исключено появление новых разновидностей COVID-19 из-за несоблюдения гражданами «коронавирусных» рекомендаций, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога Центра имени Гамалеи Александра Бутенко.

Врач обвинил россиян в появлении новых штаммов COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он выразил недовольство тем, что россияне отправились в заграничные поездки.

«Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны», — считает эксперт.

По его словам, это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что станут источниками заражения после возвращения домой.

«Такое поведение называется головотяпством на русском языке», — отметил Бутенко.

Медик рекомендует остаться в России в период нерабочих дней, чтобы не заболеть опасными штаммами вируса и не привезти его на родину. В противном случае будут в очередной раз предприняты новые меры профилактики и лечения.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв заявил, что иммунитет к дельта-штамму среди россиян позволит превратить коронавирус в редкое явление. По его словам, в России по-прежнему бушует дельта-вариант коронавируса, который вызвал всплеск заболеваемости летом. Затем начался период отпусков, стало меньше контактов между людьми, что и вызвало спад. Осенью эпидемический процесс начался вновь.

Общество,Максим Скулачев,Александр Бутенко,МГУ,ИА Sputnik,
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