В Москве семиклассница забеременела второй раз за год

В столице 15-летняя девочка, учащаяся в седьмом классе, забеременела второй раз за год. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Про факт своей второй беременности московская школьница узнала во время приема гинеколога. Несовершеннолетняя проходила обследование в больнице, где и выяснилось, что в марте текущего года она уже стала матерью.

В настоящий момент ученица живет с матерью, братом и своим маленьким сыном. Члены семьи помогают 15-летней в воспитании собственного ребенка.

Врачи уже направили всю информацию о новой беременности семиклассницы полицейским. Сотрудниками МВД был задержан предполагаемый отец ребенка.

Сейчас неизвестно, кто является отцом ребенка и сколько ему лет.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе 12-летняя девочка родила после изнасилования родным братом.