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«Аэрофлот» поддержал введение QR-кодов для посадки на рейс

Елена Прошина
19 минут назад

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу компаний «Аэрофлот», поддержал обязательное предъявление QR-кода о вакцинации от коронавируса при посадке на воздушное судно, сообщает «Ура.ру».

«Аэрофлот» поддержал введение QR-кодов для посадки на рейс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом приобрести билеты могут невакцинированные граждане.

«Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через два-три месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета», — заявил представитель бюджетного перевозчика.

По его словам, введение требования наличия электронного кода для покупки авиабилета нарушит права граждан из-за того, что это вынудит приобретать билеты по высоким ценам.

Как сообщалось ранее, предъявление QR-кода станет обязательным для полётов внутри Хабаровского и Камчатского краев. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов в обращении к жителям. Такое же решение озвучил оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции Хабаровского края.

При посадке на борт воздушного судна пассажирам нужно предъявить QR-код, подтверждающий полное прохождение вакцинации от коронавируса, либо сертификат переболевшего.

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