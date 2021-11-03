Вирусолог разрешил пить алкоголь после вакцинации

«Если мы говорим о крепком алкоголе, то крайне нежелательно. Говорит ли это о том, что не сформируется иммунитет? Нет. Но может быть так, что у человека без алкоголя иммунитет сформировался бы лучше, антител было бы больше при той же схеме иммунизации, чем если он употребит крепкий алкоголь или будет употреблять регулярно. То есть снижение эффективности формирования специфического активного иммунитета после вакцинации может произойти», — уточнил собеседник агентства.