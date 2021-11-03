Привитые «Спутником V» россияне могут посетить более 40 стран

Более 40 стран принимают россиян, имеющих сертификат о вакцинации «Спутником V». В некоторых из них также нужен ПЦР-тест, пишет «Чемпионат».

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С ПЦР-тестом вакцинированных российских путешественников ждут в Азербайджане, Барбадосе, Бахрейне, Венесуэле, Греции, Джибути, Зимбабве, Индии, Иране, Катаре, Кении, Маврикии, автономном регионе Португалии Мадейра, на Мальдивах, в ОАЭ, Омане, Сербии, Таиланде (остров Пхукет), Чили, Шри-Ланке. С 15 ноября к этим странам присоединится Израиль.

Карантинные меры в странах отличаются. Например, Индия и Таиланд даже при наличии вакцинации «Спутником V» и обязательного ПЦР-теста по прилете требуют соблюдать временную изоляцию до получения результатов повторного теста, который обычно проводят через 5-7 дней после первого.

Есть страны, которые принимают всех, в том числе невакцинированных, если ПЦР-тест дал отрицательный результат. К ним относятся Доминикана, Куба, Сейшелы, Танзания, Турция.

В Греции туристов тестируют выборочно. При положительном результате путешественника отправляют на карантин. При этом въезд в страну возможен только через две недели после второй дозы вакцины. Сертификат о вакцинации можно предоставить на русском языке.

При въезде в Египет нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. Можно вместо этого предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V» плюс QR-код и туристическую страховку, покрывающую лечение от коронавируса. Вакцинацию нужно завершить не позднее, чем за две недели до вылета.