Привитые «Спутником V» россияне могут посетить более 40 стран

Более 40 стран принимают россиян, имеющих сертификат о вакцинации «Спутником V». В некоторых из них также нужен ПЦР-тест, пишет «Чемпионат».
Так, без ПЦР-теста можно въехать в Абхазию, Албанию, Армению, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Грузию, Египет, Иорданию, Казахстан, Кипр, Киргизию, Ливан, Марокко, Мексику, Молдову, Монголию, Северную Македонию, Словению, Таджикистан, Тунис, Турцию, Узбекистан, Хорватию и Черногорию.
С ПЦР-тестом вакцинированных российских путешественников ждут в Азербайджане, Барбадосе, Бахрейне, Венесуэле, Греции, Джибути, Зимбабве, Индии, Иране, Катаре, Кении, Маврикии, автономном регионе Португалии Мадейра, на Мальдивах, в ОАЭ, Омане, Сербии, Таиланде (остров Пхукет), Чили, Шри-Ланке. С 15 ноября к этим странам присоединится Израиль.
Карантинные меры в странах отличаются. Например, Индия и Таиланд даже при наличии вакцинации «Спутником V» и обязательного ПЦР-теста по прилете требуют соблюдать временную изоляцию до получения результатов повторного теста, который обычно проводят через 5-7 дней после первого.
Есть страны, которые принимают всех, в том числе невакцинированных, если ПЦР-тест дал отрицательный результат. К ним относятся Доминикана, Куба, Сейшелы, Танзания, Турция.
В Греции туристов тестируют выборочно. При положительном результате путешественника отправляют на карантин. При этом въезд в страну возможен только через две недели после второй дозы вакцины. Сертификат о вакцинации можно предоставить на русском языке.
При въезде в Египет нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. Можно вместо этого предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V» плюс QR-код и туристическую страховку, покрывающую лечение от коронавируса. Вакцинацию нужно завершить не позднее, чем за две недели до вылета.
Для поездки на Кипр нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета. В ОАЭ также необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, при этом цифровые аналоги не принимаются.