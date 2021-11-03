Стала известна настоящая дата смерти Игоря Кириллова

Игорь Кириллов начал телевизионную карьеру в 1957 году помощником режиссера. Через 2,5 месяца он впервые вышел в эфир, победив в конкурсе дикторов. Именно Кириллов сообщил советским гражданам в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961 года — о полете Юрия Гагарина в космос. Более 20 лет Игорь Кириллов был ведущим программы «Время». До 2006 года он ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая.