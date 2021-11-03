Стала известна настоящая дата смерти Игоря Кириллова

После похорон диктора Игоря Кириллова стала известна настоящая дата его смерти.
2 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым.
О смерти Кириллова стало известно 30 октября, однако из таблички на могиле диктора стало известно, что он скончался днем ранее – 29 октября, пишет «Комсомольская правда».
Кириллов умер в реанимации Боткинской больницы в Москве. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей.
Игорь Кириллов начал телевизионную карьеру в 1957 году помощником режиссера. Через 2,5 месяца он впервые вышел в эфир, победив в конкурсе дикторов. Именно Кириллов сообщил советским гражданам в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961 года — о полете Юрия Гагарина в космос. Более 20 лет Игорь Кириллов был ведущим программы «Время». До 2006 года он ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая.