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СМИ узнали настоящую дату смерти Игоря Кириллова

Вероника Полынина
29 минут назад

После похорон диктора Игоря Кириллова стала известна настоящая дата его смерти.

Стала известна настоящая дата смерти Игоря Кириллова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

2 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым.

Вдова Кириллова поругалась с охранником во время похорон

О смерти Кириллова стало известно 30 октября, однако из таблички на могиле диктора стало известно, что он скончался днем ранее – 29 октября, пишет «Комсомольская правда».

Кириллов умер в реанимации Боткинской больницы в Москве. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей.

Игорь Кириллов начал телевизионную карьеру в 1957 году помощником режиссера. Через 2,5 месяца он впервые вышел в эфир, победив в конкурсе дикторов. Именно Кириллов сообщил советским гражданам в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961 года — о полете Юрия Гагарина в космос. Более 20 лет Игорь Кириллов был ведущим программы «Время». До 2006 года он ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая.

Общество,Игорь Кириллов,Юрий Гагарин,Комсомольская правда,
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