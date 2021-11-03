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В России появилась профессия QR-курьера

Елена Прошина
38 минут назад

На «Авито» и других сайтах объявлений в России после ужесточения санитарных ограничений появилась новая профессия — QR-курьеры.

В России появилась профессия QR-курьера
Фото: РамблерРамблер

Переболевшие COVID-19 или вакцинировавшиеся жители разных регионов готовы сходить за непривитых в места, в которых требуют QR-код, и доставить покупки оттуда им на дом.

Свои услуги представители данной специальности оценивают по-разному. Цены начинаются от трехсот рублей за один поход в магазин. При этом в качестве QR-курьеров готовы работать и мужчины и женщины, люди со своим автомобилем и без.

Business FM обзвонила нескольких представителей новой профессии и выяснила, что данный бизнес пока не оправдывает ожиданий энтузиастов, шквал звонков на них не обрушился. Некоторые из опрошенных считают, что люди неактивно пользуются услугой из-за ее новизны или большого предложения.

Общество,Business FM,
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