Запрет на массовые мероприятия в школах продлили на 2 года

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 <…> слова «до 1 января 2022 года» заменить словами «до 1 января 2024 года». Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

Помимо школ запрет на проведение массовых мероприятий также касается спортивных организаций, игровых комнат в зданиях торговых центров, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, реабилитационных учреждений для несовершеннолетних и других организаций для детей.

Наряду с запретом на проведение массовых мероприятий документ также обязывает проводить термометрию, убирать и проветривать помещения, обеспечить условия для антисептической обработки рук.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России кратно выросла заболеваемость коронавирусом среди детей до 18 лет по сравнению с прошлым годом, писал ТАСС.