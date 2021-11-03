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Запрет на массовые мероприятия в школах продлили на 2 года

Елена Прошина
15 минут назад

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 1 января 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Запрет на массовые мероприятия в школах продлили на 2 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 <…> слова «до 1 января 2022 года» заменить словами «до 1 января 2024 года». Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

Помимо школ запрет на проведение массовых мероприятий также касается спортивных организаций, игровых комнат в зданиях торговых центров, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, реабилитационных учреждений для несовершеннолетних и других организаций для детей.

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Наряду с запретом на проведение массовых мероприятий документ также обязывает проводить термометрию, убирать и проветривать помещения, обеспечить условия для антисептической обработки рук.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России кратно выросла заболеваемость коронавирусом среди детей до 18 лет по сравнению с прошлым годом, писал ТАСС.

По данным заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве ежедневно около тысячи детей заболевают коронавирусом, пишет РИА Новости.

Общество,Михаил Мурашко,Роспотребнадзор,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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