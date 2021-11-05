Депутат Госдумы предложил выдавать лекарства всем бесплатно

Всех амбулаторных больных нужно обеспечивать бесплатными лекарствами. Для этого из бюджета необходимо выделить около 500 млрд рублей. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов.

«Вообще все амбулаторные больные, не только с COVID-19, должны бесплатно получать любые лекарства по рецептам врача. Эта программа абсолютна реальна, на проект „Лекарственного страхования“ из бюджета необходимо, без учета направляемых средств на лечение коронавируса, выделить около 500 млрд рублей», — подчеркнул Федот Тумусов.

Депутат Госдумы добавил, что сейчас препараты выдаются COVID-больным, которые лечатся дома, однако не во всех регионах эта мера реализуется. «Есть такое, что не во всех субъектах РФ выдают лекарство больным COVID-19, которые лечатся дома. Ситуации в регионах разные и где-то это связано с нехваткой финансирования, но правительство средства выделяет, поэтому вопрос нужно в корне решать», — объяснил Тумусов.

Ранее жители Пермского края сообщили о том, что им не выдают бесплатные медикаменты для лечения COVID-19 на дому. Ранее правительство РФ дополнительно выделило более 5,1 млрд рублей на обеспечение препаратами больных коронавирусом.